Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Motorräder verschwunden

Erfurt (ots)

Ihre Augen trauten gestern zwei Motorradbesitzer nicht, als sie nach ihren Krads schauen wollten. Einem 34-Jährigen wurde in Hochheim eine KTM im Wert von knapp 4000 EUR gestohlen. Die Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu. Ebenfalls über Nacht verschwand in der Raiffeisenstraße eine Rieju im Wert von knapp 4000 EUR. Wer der Motorräder gestohlen hat, ist nicht bekannt. (JS)

