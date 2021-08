Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scharf auf Kennzeichentafeln

Sömmerda (ots)

Mehrere Sömmerdaer wandten sich gestern an die Polizei an und zeigten an, dass Unbekannte ihre Kennzeichen gestohlen hatten. Die Diebe machten sich an den parkenden Autos zu schaffen und stahlen die hinteren Kennzeichentafeln u.a. von einem Skoda und zwei VWs. (JS)

