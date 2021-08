Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstige Diebe

Sömmerda (ots)

Auf Bier hatten es Diebe in Sömmerda in abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brachen in einen Keller ein. Acht Flaschen Bier wurden entwendet. Der entstandene Sachschaden viel höher als der Beuteschaden aus. Er wird auf ca. 40 EUR geschätzt. (JS)

