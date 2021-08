Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Gartenhaus und im Keller

Erfurt (ots)

In einer Kleingartenanlage im Erfurter Norden brachen Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag in eine Datsche ein. Sie beschädigten zwei Schlösser und stahlen Werkzeug im Wert von ca. 200 EUR. Aus einem Keller ließen Langfinger Lebensmittel mitgehen. Die Unbekannten knackten das Vorhängeschloss und stahlen die Waren aus der Kellerbox. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell