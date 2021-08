Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradunterstand aufgebrochen

Erfurt (ots)

Diebe machten sich in der Nacht von Montag zu Dienstag an einem Fahrradunterstand in der Melchendorferstraße zu schaffen. Sie beschädigten eine Tür um an zwei Fahrräder zu gelangen. Der Wert der Beute beträgt mindestens 4000 EUR. (JS)

