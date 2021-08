Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebin schubst Angestellte und flüchtet

Erfurt (ots)

Eine 31-jährige Ladendiebin wurde gestern in Erfurt erwischt. Die Frau hatte in einem Sportgeschäft mehrere Sachen mit in die Umkleide genommen und unter ihre eigene Bekleidung gezogen. Dann wollte sie den Laden verlassen und wurde von einer Mitarbeiterin im Kassenbereich angesprochen. Die Diebin schubste die Angestellte und flüchtete durch die Innenstadt. Der Polizei gelang es die 31-Jährige zu stellen und vorläufig festzunehmen. Sie hat die Nacht in Gewahrsam verbracht. Wie es mit ihr weiter geht, entscheidet heute die Staatsanwaltschaft. (JS)

