Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin nutzte gestern Vormittag die Auffahrt der Hannoverschen Straße an der Anschlussstelle Blumenstraße um auf die B4 in Richtung Gispersleben zu fahren. Die Frau achtete nicht auf den neben ihr fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, so dass die Autos sich seitlich touchierten. Die 36-jährige Fahrerin geriet mit ihrem Fahrzeug auf die Fahrspur eines 48-Jährigen, so dass auch diese beiden Autos zusammenstießen. Alle drei beteiligten Autos wurden teilweise erheblich beschädigt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die 36-Jährige und der 48-Jährige wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Sperrung der B4. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell