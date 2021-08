Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstifter in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Mit dem Schrecken davon kamen gestern Gäste und Personal in einem Lokal in der Erfurter Innenstadt. Ein Unbekannter hatte auf dem WC gekokelt und danach die Bedienung auf das Feuer aufmerksam gemacht. Offenbar handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver, denn der Brandstifter hatte noch nicht genug. An zwei weiteren Stellen legte der Unbekannte noch Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Sachschaden begrenzt sich auf kleinere Verrusungen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Wer die Brände gelegt hat, muss nun ermittelt werden. (JS)

