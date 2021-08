Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Schuhe

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in Sprötau einzubrechen. Den ungebetenen Gästen gelang das Vorhaben nicht, aber ganz ohne Beute wollten die Diebe offenbar nicht wieder gehen. Sie hatten es auf drei paar Schuhe abgesehen, die vor der Tür standen. Dem Mieter entstand ein Schaden von ca. 300 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell