Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene beschädigen Autos in Linderbach

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag konnten Anwohner in Linderbach mehrere Personen beobachten, die Fahrzeuge beschädigten. Die Gruppierung machte sich an drei Autos zu schaffen, knickte Scheibenwischer um und zerstörte Autospiegel. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Quartett in der Nähe. Zwei junge Männer reagierten äußerst aggressiv auf die Ordnungshüter. Die Betrunkenen beleidigten die Polizisten und einer der Männer musste sogar zu Boden gebracht werden. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Wie hoch der entstandene Schaden an den PKWs ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

