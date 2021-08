Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tablet im Internet wieder entdeckt

Sömmerda (ots)

Letzte Woche wurde einem Mann in Sömmerda der Rucksack samt Tablet aus dem Auto gestohlen. Am Freitag entdeckte der Mann nun sein Tablet im Internet wieder. Auf einer Verkaufsplattform bot ein Sömmerdaer das Gerät an. Der Bestohlene informierte die Polizei und parallel dazu verabredete er sich zu einem Scheinkauf mit dem Dieb. Gemeinsam mit den Polizisten kam es dann zu dem Treffen. Die Beamten nahmen den 32-jährigen Täter vorläufig fest und durchsuchten seine Wohnanschrift. Neben dem entwendeten Rucksack samt Tablet konnten sie noch ein gestohlenes Fahrrad sowie etwas Rauschgift und Softairwaffen sicherstellen. Der 32-Jährige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (JS)

