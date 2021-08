Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter zur Trunkenheitsfahrt - Erfurt, 08.08.2021

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 08.08.2021 kontrollierten Beamte in der Warschauer Straße in Erfurt einen jungen Mann auf einem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,40 Promille, weshalb der 21-Jährige die Beamten zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Auf der Wache staunten die Kollegen nicht schlecht, da sie den Trunkenbold gute 24 Stunden zuvor bereits unter gleichen Umständen kennen lernen durften. Gegen den Mann laufen nun gleich zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (CF)

