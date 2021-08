Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Kennzeichen

Sömmerda (ots)

Durch Unbekannte wurde am 07.08.2021 in der Fichtestraße in Sömmerda von einem Mitsubishi das hintere amtliche Kennzeichen EF-SJ 519 abgerissen und entwendet. Es entstand ein Schaden von 50 EUR. (wo)

