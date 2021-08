Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartengeräte aus Datsche gestohlen

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch begaben sich Langfinger in eine Datsche in Sömmerda. Die ungebetenen Gäste gelangten in die Laube und dem dazugehörigen Schuppen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen die Diebe Gartengeräte und Werkzeuge mitgehen. (JS)

