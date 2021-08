Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Wohnmobil

Erfurt (ots)

Auf ein Wohnmobil hatten es Diebe im Erfurter Norden abgesehen. Die Unbekannten brachen in das Fahrzeug ein und stahlen alles was nicht Niet- und nagelfest war. So verschwanden u. a. Bekleidung, Kaffeemaschine, Lampe und TV. Der Wert der Beute liegt bei ca. 2000 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell