Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Sömmerda (ots)

Den richtigen Riecher hatten Diebe gestern Mittag in Sömmerda. Ein Autofahrer hatte seinen Rucksack im Pkw zurück gelassen und sein Fahrzeug nicht abgeschlossen. So war es ein leichtes für die Langfinger an die Beute zu gelangen. In dem Rucksack befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Lebensmittel, ein Tablet und Werkzeug. (JS)

