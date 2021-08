Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mühe war umsonst

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe versuchten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Kölleda zu knacken. Eine Geldkassette befand sich nicht mehr in dem Automaten, so dass alle Mühe umsonst war. Der entstandene Sachschaden an dem Automaten beträgt ca. 50 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell