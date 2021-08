Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Um an zwei Fahrräder zu kommen, durchtrennten Diebe im Bereich Herrenberg einen Zaun. Die Langfinger gelangten so aufs Grundstück der Eigentümer und stahlen die beiden E-Bikes. Der Wert der Beute wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Aus einem Kellerverschlag in der Lilo-Herrmann-Straße verschwand ein hochwertiges Mountainbike. Die Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus und in der weiteren Folge in den Kellerbereich. Sie knackten das Schloss der Kellerbox und ließen das Fahrrad im Wert von 3500 EUR mitgehen. (JS)

