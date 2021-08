Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Termin Fahrradcodierung

Sömmerda (ots)

Im Rahmen des Stadtfestes und des Abschlusses der Regenbogentour führten Sömmerdaer Polizeibeamte im Juli eine Mehrzahl an Fahrradcodierungen durch. Die Fahrradcodierungen stießen wie immer auf sehr große Resonanz, doch leider hatten einige Interessenten keine Eigentümerunterlagen (Kaufvertrag / Fahrradpass und Personalausweis) dabei. Die nächste Fahrradcodierung findet am 11.08.2021, 09:30 Uhr, im Verkehrspräventionszentrum Sömmerda, Straße der Einheit 25 statt. Alle die ihre Räder codieren lassen möchten, sind herzlich zu dem Termin eingeladen. Bitte denken Sie an die o. g. Unterlagen. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell