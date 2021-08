Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baucontainer geknackt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda machten sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an einem Baucontainer zu schaffen. Die Diebe gelangten in den Container und stahlen Werkzeuge sowie Funkgeräte. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert der Beute auf ca. 1300 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell