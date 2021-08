Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechter Start in den Urlaub

Erfurt (ots)

Viele bereiten ihr Auto für einen Urlaub schon am Vorabend vor. Gepäck wird verstaut und Fahrräder werden auf den Träger montiert, so dass es am nächsten Morgen in aller Früh losgehen kann. So geplant war es auch bei einem 36-Jährigen Erfurter. Als er dann aber gestern Morgen in die Ferien starten wollte, stellte er fest, dass sich Unbekannte über Nacht am Fahrradträger zu schaffen gemacht hatten. Die Diebe knackten das Schloss des Gepäckträgersystems und gelangten so an ein E-Bike. Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von knapp 5000 EUR. (JS

