Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Keller geknackt

Sömmerda (ots)

Erneut brachen Unbekannte Kellerboxen in Sömmerda auf. Die Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus und knackten die Schlösser der Kellerboxen. Alles was nicht Niet- und nagelfest war, ließen die Langfinger mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge, Alkohol, ein Rucksack und Bekleidung gestohlen. Der Wert der Beute beträgt ca. 1000 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell