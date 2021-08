Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder Schockanrufe in Erfurt

Erfurt (ots)

Aktuell häufen sich wieder Anzeigen von SeniorInnen, dass sich Betrüger telefonisch bei ihnen melden. Die sog. Schockanrufe finden immer in einem ähnlichen Schema statt. Schwere Verkehrsunfälle von engen Familienangehörigen werden vorgetäuscht, bei denen angeblich jemand getötet wurde. Um den Angehörigen dann einen Gefängnisaufenthalt zu ersparen geben sich die Betrüger als Polizei/ Staatsanwaltschaft usw. aus und bieten Kautionszahlungen an. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelt. Es gibt in Deutschland das System der Kautionszahlungen nicht! Kontaktieren sie bei Geldforderungen immer ihre Angehörigen und die Polizei. Übergeben Sie niemals Geld an Fremde und geben sie keine Informationen über Vermögenswerte, Sparbücher, Bargeld usw. an Unbekannte heraus. Am gestrigen Tag kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Geldübergaben. Seien Sie wachsam und klären Sie auch ältere Verwandte, Bekannte und Nachbarn über die Masche auf. (JS)

