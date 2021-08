Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut verdächtige Briefsendung

Erfurt (ots)

Im Briefverteilerzentrum Büßleben sorgte gestern Abend erneut ein Brief mit einer unbekannten Substanz für Aufsehen. Mitarbeiter stellten den Brief fest, aus dem die Substanz leicht heraus rieselte. Wie am Vortag lief ein Großeinsatz aus Polizei und Feuerwehr an. Wieder wurde das Briefzentrum lahm gelegt, die Mitarbeiter wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand, nach ersten Tests konnte eine Gefährlichkeit des Stoffes ausgeschlossen werden. Der Brief wurde sichergestellt, weitere Untersuchungen folgen. (JS)

