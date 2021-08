Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW sichergestellt

Erfurt (ots)

Gestern stellten Polizeibeamte in Erfurt einen LKW sicher. Nach einem Hinweis kontrollierten sie den ungarischen LKW im GVZ. Es stellte sich heraus, dass die Zulassungsbescheinigung und die Kennzeichen des LKWs gefälscht waren. Außerdem war die FIN am Fahrzeuggespann manipuliert worden. Da davon ausgegangen werden musste, dass der LKW gestohlen wurde, stellten ihn die Polizisten sicher. Er musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern noch an. (JS)

