Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder und Gartenliege gestohlen

Erfurt (ots)

In Sömmerda, Erfurt und in Kranichborn zeigten Mieter von Mehrfamilienhäusern bzw. Kleingärten Einbrüche an. Die Diebe gelangten immer in die Häuser und anschließend in den Kellerbereich. Dort machten sie sich an den Schlössern der Kellerboxen zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es auf Fahrräder abgesehen. Aus einem Garten ließen die Langfinger eine Gartenliege mitgehen. Dabei beschädigten die ungebetenen Gäste noch einen Zaun. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3300 EUR. (JS)

