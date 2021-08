Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekanntes Pulver

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde in einem Briefverteilerzentrum in Büßleben beim Sortieren ein Brief mit einer unbekannten Substanz festgestellt. Adressiert war der Brief an eine Krankenkasse. Nach Bekanntwerden des Vorfalls rückten Polizei und Feuerwehr an. Über 50 Kameraden der Freiwilligen- und der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Der Bereich musste evakuiert werden, dass Briefverteilerzentrum musste für rund 90min seine Arbeit niederlegen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, Feuerwehr und Spezialisten des TLKA konnten keine Gefährlichkeit des Stoffes feststellen. Die Substanz wurde sichergestellt und wird noch in einem Labor ausgewertet. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. (JS)

