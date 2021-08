Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kosmetik vom LKW verschwunden

Erfurt (ots)

In Erfurt erlebte gestern Mittag ein LKW Fahrer eine böse Überraschung. Als er seine Ware ausliefern wollte bemerkte er, dass sich Unbekannte an der Ladetür zu schaffen gemacht hatten. Diebe hatten die Plombe unbemerkt entfernt und gelangten so auf die Ladefläche des LKWs. Sie rissen Kartons auf und stahlen Kosmetikprodukte. Wo der Diebstahl stattgefunden hat, wie viel gestohlen wurde und wie hoch der Wert der Beute ist, ist bisher noch nicht bekannt. (JS)

