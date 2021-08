Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Verletzungen

Sömmerda (ots)

Ein betrunkener Teenager stürzte am Samstagabend in Sömmerda mit seinem Fahrrad und zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu. Der 16-Jährige kam gegen 22 Uhr in der Fichtestraße zu Fall, nachdem er mit seinem Fahrrad an der Bordsteinkante hängen geblieben war. Er stürzte über den Lenker und verletzte sich bei dem Überschlag so schwer, dass er ins Krankenhaus nach Erfurt gefahren werden musste. (JS)

