Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in Erfurt im Bereich An der Lache Ecke Stotternheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll eine männliche Person einen 23-jährigen Geschädigten zunächst in ein Gespräch verwickelt und anschließend mit einem unbekannten Tatmittel in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen der Tat, vorrangig die couragierten Passanten, welche auf die Tat aufmerksam wurden und durch Ansprechen den Täter zur Flucht bewegt hatten. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt unter dem Aktenzeichen 0175825/2021. (FW)

