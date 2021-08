Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall ohne Personen

Sömmerda (ots)

Am Sammstag Vormittag ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Kölleda ein Verkehrsunfall, ohne dass jemand in diesen Moment am Steuer saß. Ein Hyundai wurde ohne korrekte Sicherung geparkt. Dieser machte sich in der Folge selbständig und kollidierte mit zwei weiteren geparkten Autos. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1000 EU.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell