Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken im Auto mit Folgen

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen teilten Anwohner in der Erfurter Innenstadt der Polizei mit, dass ein Mann betrunken mit dem Auto umherfährt und schon mehrfach gegen eine Wand gefahren sei. Der besagte Mann wurde mit seinem Auto stehend in der Innenstadt festgestellt. Das Fahrzeug war leicht beschädigt, Fremdschäden konnten nicht gefunden werden. Der 38 Jahre alte Mann hatte 1,77 Promille. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde zudem festgestellt, dass ein Haftbefehl auf ihn ausgestellt war. Nach der Blutentnahme in der Polizeidienststelle und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der Mann direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (TL)

