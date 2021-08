Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auslage vergessen

Erfurt (ots)

Zur späten Stunde des Freitagabend teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei in Erfurt mit, dass ein Geschäft in der Innenstadt nach Ladenschluss scheinbar nicht an alles gedacht hatte. Vor Ort fanden die Beamten neben dem Anrufer auch einen Aufsteller für Gruß- und Postkarten. Da zu später Stunde nicht davon auszugehen war, dass mögliche Interessenten noch Karten versenden wollen, wurde der Aufsteller durch durch die Polizei sichergestellt. Mittlerweile konnte dieser wohlbehalten an den Eigentümer ausgehändigt werden. (FW)

