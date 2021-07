Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frust im Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Die derzeitigen Baustellen und Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses im Erfurter Stadtgebiet können zu Stress und Agressionen führen. Am 30.07.2021 gegen 16:20 Uhr hatte ein 22 jähriger Kurierfahrer das Pech, auf einen derart stark frustrierten 30-35 jährigen männlichen Verkehrsteilnehmer zu treffen. Dieser ließ seinen Aggressionen freien Lauf, weil ihm die Fahrmanöver des Kurierfahrers aufgrund von Baustellen in der Straße "Am Kreuzchen" stressten. Er nutzte den nächsten Belieferungsstopp wort wörtlich um zuzuschlagen. Nach mehreren Faustschlägen ins Gesicht des Kuriers, entfernte sich der gefrustete Autofahrer, dessen Kennzeichen jetzt Ermittlungsansatz für ein einzuleitendes Strafverfahren wegen Körperverletzung ist.

