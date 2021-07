Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tasse als Wurfgeschoss

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt fuhr am Donnerstagmittag ein 50-jähriger Autofahrer nichtsahnend die Regierungsstraße entlang. Völlig überraschend sprang ein Mann vor sein Auto und warf eine Tasse auf seine Motorhaube und beschädigte so den VW Passat. Die hinzugerufene Polizei stellte den 39-jährigen Täter vor Ort und erstattete gegen ihn Anzeige wegen Sachbeschädigung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell