LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Ein Mann wurde am Donnerstagabend auf dem Besucherparkplatz des Alperstedter Sees auf eine Autofahrerin aufmerksam, die unkoordiniert ihren Mercedes hin und her fuhr und schließlich quer auf dem Parkplatz stand. Er informierte die Polizei, welche mit einem Streifenwagen zum Einsatz kam und die Frau kontrollierte. Die 40-Jährige war betrunken und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Zunächst verweigerte sie einen Atemalkoholtest. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme veranlasst. Schlussendlich pustete die Frau doch noch in das Alkoholmessgerät und erreichte einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (JN)

