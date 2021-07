Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Sömmerda (ots)

Am Mittwoch wurde einem 67-jährigen Mann aus seinem Keller in der Straße des Aufbaus in Sömmerda ein E-Bike der Marke Victoria im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Einen Tag später bekam die Polizei einen Zeugenhinweis, dass in einem Haus, unweit des Tatorts, mehrere Fahrräder in einem Kellerverschlag gelagert werden. Die Polizei ging der Sache auf den Grund und stieß auf mehrere Fahrräder und Fahrradrahmen. Darunter befand sich auch das E-Bike aus der Straße des Aufbaus. Zudem wurde ein Fahrradrahmen aufgefunden, welcher ebenfalls in Fahndung stand. Bereits einen Tag nach dem Diebstahl erhielt der 67-jährige Mann sein gestohlenes Fahrrad wieder zurück. (JN)

