Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garten heimgesucht

Erfurt (ots)

In Möbisburg suchten Einbrecher in der Zeit vom 26.07. bis 29.07. den Garten eines 45-jährigen Mannes auf. Sie beschädigten zwei Türen und verursachten so mehr als 2.000 Euro Sachschaden. Aus einer Scheune und einem Zelt stahlen die Unbekannten ein Rennrad und Möbel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell