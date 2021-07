Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

In der Thälmannstraße von Erfurt ließ eine unbekannte Person ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass an zwei geparkten Audis jeweils ein Reifen zerstochen war. Der Schaden wird auf mehr als 100 Euro beziffert. Hinweise zu dem unbekannten Täter gibt es bislang noch nicht. (JN)

