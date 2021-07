Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag wurde am Donnerstag in der Camburger Straße von Erfurt ein Auto gestohlen. Ein 27-jähriger Mann hatte seinen Ford Focus am Morgen in der Straße geparkt. Als er am Abend von der Arbeit zurückkam, fehlte von seinem Auto im Wert von etwa 5.000 Euro jede Spur. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Pkw eingeleitet. (JN)

