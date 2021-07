Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Gartenzaun gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt verletzte sich am Mittwochabend ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall. Der Mann war gegen 18:15 Uhr mit seinem Opel in der Bahnhofstraße unterwegs und beabsichtigte, in die Gartenstraße einzubiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Autofahrer auf dem regennassen Basaltpflaster ins Rutschen und landete in einem Gartenzaun. Dabei verletzte sich der Mann leicht. (JN)

