Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frontalzusammenstoß verhindert

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagabend verhinderte ein 30-jähriger Audi-Fahrer einen schweren Verkehrsunfall. Gemeinsam mit seiner Partnerin und der 7-jährigen Tochter war er um 21:30 Uhr auf der Bundesstraße 4 von Andisleben kommend in Richtung Gebesee unterwegs. Im Gegenverkehr überholte plötzlich ein Multivan einen LKW. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 30-Jährige sein Auto bis zum Stillstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Familie kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Multivan-Fahrer dauern an. (JN)

