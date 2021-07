Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Erfurt (ots)

Eine böse Bescherung erlebte am Mittwochmorgen ein 33-jähriger Mann in Mönchenholzhausen. Über Nacht hatte er seinen Renault im Ort auf einem Parkplatz abgestellt. Offenbar weckte das Auto das Interesse eines Vandalen. Eine unbekannte Person hatte ein Loch in das Dach des Wagens geschnitten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (JN)

