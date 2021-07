Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller leer geräumt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch räumten Diebe in der Blumenstraße von Erfurt den Keller eines Mehrfamilienhauses leer. Wie sie in das Haus gelangen konnten ist unklar. Die Täter beschädigten das Scharnier einer Kellerbox, um an ihre Beute zu gelangen. Am Mittwochmorgen stellte der 37-jährige Eigentümer fest, dass aus seinem Keller zwei Fahrräder und zwei Laufräder im Gesamtwert von 4.400 Euro verschwunden waren. (JN)

