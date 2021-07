Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erbeuten Bargeld

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden in der Krämpfervorstadt Einbrecher durch eine Alarmanlage verjagt. Gehen 02:15 Uhr versuchten sie zunächst in einen Getränkemarkt einzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang, machten sie sich an der Tür einer Bäckerei zu schaffen und öffneten sie gewaltsam. Die Unbekannten betraten den Laden und lösten den Einbruchalarm aus. Bevor die Täter die Flucht ergriffen, erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei leitete unverzüglich die Fahndung nach den Einbrechern ein. Von diesen fehlte allerdings jede Spur. (JN)

