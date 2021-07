Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

Sömmerda (ots)

Erst am Montag hatte ein 65-jähriger Mann mit Ärger festgestellt, dass über Nacht Diebe in Sömmerda in seinen Keller eingebrochen waren und sein Fahrrad gestohlen hatten. Umso größer war die Freude, als er gleich am Dienstagmorgen sein Fahrrad angeschlossen an einer Kleingartenanlage zwischen Leubingen und Wenigensömmern entdeckte. Er verständigte die Polizei. Das Fahrrad wurde mit auf die Dienststelle genommen und Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu dem Fahrraddieb dauern noch an. (JN)

