Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Erfurt (ots)

Fahnder der Polizei statteten am Dienstagnachmittag in Erfurt einem 28-Jährigen einen Hausbesuch ab. Aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Nicht schlecht schauten die Beamten, als sie in der Wohnung nicht nur auf den Gesuchten, sondern auch auf zwei Marihuana-Pflanzen stießen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei weiteres Marihuana sicher. Der Mann wurde zur Verbüßung seiner Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren ins Gefängnis gebracht und erhielt eine Anzeige wegen illegalem Drogenbesitzes. (JN)

