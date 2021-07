Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Sömmerda (ots)

Ein 34-jähriger Mann fuhr am Montagabend in Sömmerda in einer Tankstelle vor. Ohne genug Geld dabei zu haben, tankte er sein Auto voll. Als Sicherheit zahlte er einen Teil der Summe an und hinterließ seinen Ausweis. Da der Mann aber nicht wieder zurückkehrte, erstattete ein Mitarbeiter Anzeige. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben dem Vorwurf des Tankbetrugs hat sich der Mann nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. (JN)

