Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt gerieten am gestrigen Tag zwei Männer in der Magdeburger Allee in Streit. Dabei wurde ein 25-Jähriger unvermittelt von dem anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Es folgte eine Rangelei. Dabei stürzte der 25-Jährige und verlor sein Handy. Sein Kontrahent nahm das Handy an sich und verschwand in Richtung Lutherkirche. Der 25-Jährige blieb leichtverletzt zurück. Trotz unverzüglicher Fahndung wurde der unbekannte Täter nicht ergriffen. (JN)

