Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Ein technischer Defekt verursachte am Montagnachmittag in Erfurt einen Brand. In der Gerhart-Hauptmann-Straße war in der Wohnung einer 55-jährigen Frau ein Feuer ausgebrochen. Ursächlich war ein defekter Wasserkocher. Dieser geriet in Brand, während die Mieterin nicht zu Hause war. Zwar wurde das Feuer in kürzester Zeit gelöscht, der Schaden fiel allerdings beträchtlich aus. Sämtliche Möbel in der Küche fielen den Flammen zum Opfer. Alle Zimmer wurden durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell